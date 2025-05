Giornata dell’Europa e il manifesto di Ventotene. Raccontare ai giovani cosa significa essere europei è la proposta che giunge dall’Assessorato al Futuro (assessore Viviana Di Leo). La nota:

«Ieri 9 maggio abbiamo celebrato la giornata dell’Europa, un’opportunità per riflettere sui valori di pace, democrazia e solidarietà che hanno guidato il processo di integrazione europea. Il 9 maggio è anche un’occasione per guardare al futuro e per rafforzare l’impegno per un’Europa più unita, più giusta e che possa essere maggiormente percepita.

In un mondo sempre più complesso e interconnesso, l’Europa deve continuare a essere un faro di speranza e di cooperazione per i suoi cittadini e per il mondo intero. Deve continuare ad essere l’orizzonte delle nuove generazioni, un orizzonte di opportunità, di crescita e di esperienze.

Ma affinché i giovani abbiano piena consapevolezza di ciò che significa essere europei oggi, è necessario anche raccontare i fatti storici che hanno condotto alla redazione di un documento visionario ritenuto oggi il testo fondante l’Unione Europea: il Manifesto di Ventotene di Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni. Ne parleremo il 12 maggio, presso l’istituto “Colasanto” che ringrazio sin da ora per aver accolto favorevolmente la mia proposta».