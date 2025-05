La sfida per le donne di oggi è quella di riuscire nella difficile conciliazione tra il lavoro, la voglia di fare carriera e la gestione della famiglia. Nel mezzo anche sé stesse, il desiderio di non trascurarsi e di lasciarsi anche degli spazi per vivere la socialità. Purtroppo, nel Millennio che stiamo vivendo, tra i problemi che le donne stanno affrontando, c’è anche questo: cercare di incastrare tutte le tessere di un puzzle per vivere appieno la propria esistenza, senza dover rinunciare a nessuno di questi aspetti. La chiave di volta è il cosiddetto “Empowerment femminile”.

Di tutti questi temi si parlerà in un evento organizzato da Le Amiche per le Amiche, l’associazione di donne e per le donne di Andria. L’appuntamento è per il 9 maggio a partire dalle ore 19.00 presso vicolo Porta Castello.

Interverranno la professoressa Barbara Quacquarelli dell’Università Bicocca di Milano; l’avvocata Serena Botta, Partner Toffoletto, De Luca, Tamajo e la dottoressa Margherita Mastromauro, presidente di Pasta Riscossa, al vertice anche dei Pastai Italiani di Unione Italiana Food. Modererà l’incontro la vice presidente dell’associazione, l’avvocata Stefania Campanile.

“Nell’incontro del 9 maggio, in cui parleremo della forza delle donne, appuntamento dedicato alle lavoratrici alle prese con la gestione del quotidiano tra i vari impegni di tutta la famiglia, lanceremo anche un’altra iniziativa questa volta dedicata alle mamme che vivono difficoltà economiche, si chiama ‘Fatti bella per te!’, e con questo progetto abbiamo pensato di regalare dei voucher per servizi di cura e per l’igiene della persona. Si va dal dono di qualche ora dall’estetista o dal parrucchiere a prestazioni dentistiche, consulenze di nutrizioniste, visite specialistiche e buoni spesa. Per raccogliere fondi per tutte le nostre attività realizzeremo e venderemo delle shoppers così per continuare a pensare, come sempre facciamo, a tutte e tutti”, dichiara la presidente dell’associazione, Francesca Magliano.