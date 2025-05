Sono Roberta Capurso e Roberta Sgaramella, entrambe giovani della Diocesi di Andria, impegnate attivamente a livello locale in Azione Cattolica. Lo scorso marzo hanno partecipato a “Shine to share”, un contest promosso dalla Conferenza Episcopale Italiana e rivolto ai giovani con l’obiettivo di valorizzare l’utilizzo dei social network attraverso la realizzazione di un video spot di un’esperienza vissuta all’interno della Chiesa.

Cento i contenuti selezionati da una giuria della CEI, tra cui i video realizzati dalle due andriesi che adesso accederanno alla seconda fase del progetto che prevede l’opportunità di seguire un corso online organizzato dall’Università Cattolica di Milano e un workshop con coach content creator. Un modo per formare le nuove generazioni all’uso dei social media in modo competente e in prospettiva professionale coerente con i valori e la missione della Chiesa Cattolica.

Lo step successivo vedrà poi i giovani a Roma, dove in occasione del Giubileo dei Giovani avranno la possibilità di raccontare attraverso video e reel le emozioni dei ragazzi che raggiungeranno la Capitale da tutto il mondo.

Una opportunità per “comunicare bene il bene” e lanciare messaggi di speranza e di fede anche nel mondo digitale.