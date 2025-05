«Con immensa gioia, durante i lavori consiliari abbiamo appreso la notizia della elezione del nuovo Pontefice Leone XIV che la città di Andria ha già avuto l’onore e il piacere di incontrare e conoscere 10 e 11 marzo 2024, nella Basilica della Madonna dei Miracoli essendo lui un agostiniano.

Ne ho tratto, da quell’incontro, il ritratto di una persona molto mite, molto attenta al sociale; una persona di un equilibrio comunitario davvero di non poco conto.

Tutte qualità che sicuramente faranno bene in questo importante Ministero.

Al Santo Padre gli auguri da parte della città di Andria che è Civitas Mariae, nel giorno in cui la chiesa festeggia la Madonna del Rosario. E che attraverso gli amici Agostiniani porgo l’invito ad avere nella nostra terra nuovamente il neo eletto Papa Leone XIV».

Così il Sindaco Giovanna Bruno dopo aver appreso la notizia della elezione del cardinale Robert Prevost a Papa Leone XIV.