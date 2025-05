Nella serata di ieri, il Questore Alfredo Fabbrocini, il Sindaco Dott.ssa Giovanna Bruno ed il Comandante della Compagnia Carabinieri della citta federiciana, Capitano Pierpaolo Apollo, hanno inaugurato un campo di calcio, realizzato negli spazi parrocchiali della Chiesa Cuore Immacolato di Maria.

Dopo il taglio del nastro, il Questore Fabbrocini ed il Sindaco Bruno hanno simbolicamente dato il calcio di inizio ad un triangolare di calcio, organizzato per l’occasione tra le compagini rappresentative della Questura di Andria, della Compagnia Carabinieri di Andria e dei fedeli della Parrocchia. Il parroco Don Sabino Troia, nel salutare gli ospiti intervenuti, ha dichiarato che il fine di tali iniziative è quello di poter dare ai giovani la possibilità di crescere insieme e con valori solidi.

Il Questore, nel ringraziare gli organizzatori per il cortese invito, ha affermato che per quanto possa sembrare strano che dei Poliziotti dedichino il loro tempo per queste iniziative, in realtà rientra perfettamente in quello che è il mandato istituzionale della Polizia di Stato e cioè la prevenzione che viene attuata anche attraverso la presenza tra la gente e la vicinanza ai cittadini.