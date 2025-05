A seguito di attività investigativa svolta dalla Polizia Locale di Andria si é proceduto a effettua una perquisizione all’interno di un sottano nel centro storico. Durante il controllo gli agenti operanti hanno rinvenuto 1,5 chili di materiali esplodenti. Il proprietario dell’immobile, non essendo stato in grado di dimostrare la detenzione di fuochi cat. V tipo F2 gruppo C, è stato denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria per violazione dell’art.679 del c.p. e art. 55 c.8 del Tulps.

Si è proceduto, inoltre, al sequestro del relativo materiale che è stato affidato a ditta specializzata nella custodia di tali congegni esplodenti. Il materiale esplosivo, secondo la ricostruzione fattuale operata, era pronto per essere esploso in occasione di un compleanno.

L’attività di controllo proseguirà nelle prossime settimane allo scopo di arginare l’odioso fenomeno dei fuochi d’artificio che crea disturbo alla quiete pubblica ed alla sicurezza dei cittadini andriesi. «Prosegue senza sosta, su impulso dell’amministrazione comunale, l’azione di controllo e repressiva nei confronti di cittadini non rispettosi delle regole, a tutela invece dei cittadini che pacificamente vogliono vivere ed appartenere ad una comunità più rispettosa del vivere civile», commenta l’Assessore alla Sicurezza Pasquale Colasuonno.