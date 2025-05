Sono tre i cittadini andriesi che hanno ricevuto le “Stelle al Merito del Lavoro”, le decorazioni conferite dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali insieme ad altri 52 cittadini pugliesi che si sono particolarmente distinti nel proprio lavoro per singolari meriti di perizia, laboriosità, condotta morale e requisiti di anzianità. La cerimonia si è svolta ieri 1 maggio al teatro Piccinni di Bari.

Il Prefetto di Bari, Francesco Russo, ha consegnato le ambite onorificenze alla presenza dei Prefetti della regione, del Presidente della Regione Puglia, del Sindaco del Comune di Bari e dei Sindaci dei Comuni di residenza degli insigniti, del Direttore Ispettorato Area Metropolitana di Bari e BAT e del Console Regionale e Consoli territoriali dei Maestri del Lavoro.

Il sindaco di Andria Giovanna Bruno, la cui amministrazione ha avviato una stretta collaborazione con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro che da poco meno di un anno ha avviato la sua sede provinciale in città (gli uffici sono allocati a Largo Grotte, affianco al SUAP), ha consegnato l’onorificenza a RICCARDO SCARCELLI, socio della RAM Elettronica; MAURO DI BARI, dirigente cantiniere presso l’Azienda Rivera e RICCARDO MONTRONE, dipendente società Megamark.

«Sentimenti di ammirazione e gratitudine – ha commentato il Sindaco Bruno – accompagnano la cerimonia in cui dei nostri concittadini vengono insigniti. Attraverso questi riconoscimenti, si celebra in maniera forte una giornata densa di significato, che apre a tante riflessioni. Uomini che si sono distinti per dedizione e serietà e il cui impegno longevo viene valorizzato, è testimonianza vera di quanto il lavoro nobiliti e accresca un senso di serenità e fiducia nella vita. È altresì esempio per chi ambisce ad essere un tassello sano del circuito economico e sociale della comunità in cui vive e per cui si spende».