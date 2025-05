«Torna l’iniziativa del Gazebo del Cittadino, uno spazio di dialogo diretto tra residenti e attivisti, per raccogliere segnalazioni, ascoltare le esigenze della comunità e costruire insieme proposte concrete». Lo scrive in una nota il direttivo cittadino di Liberali e Riformisti nPSI Andria.

«Si riparte dal quartiere di Santa Maria Vetere, un quartiere che negli ultimi anni ha subito un evidente abbandono da parte dell’amministrazione Bruno. Le promesse disattese e i problemi rimasti irrisolti hanno alimentato un senso di frustrazione tra i cittadini, che chiedono interventi immediati e duraturi.

Tra le criticità principali: il parco giochi in piazza Santa Maria Vetere, chiuso e abbandonato, sottratto ai bambini e alle famiglie; l’ex carcere, ridotto a discarica, nonostante fosse stato annunciato come futura casa per anziani non autosufficienti (un progetto che, secondo l’assessore Loconte, sarebbe dovuto partire nel 2024. Ora siamo prossimi all’estate 2025, ma di cantieri ancora nessuna traccia); strade dissestate come via Bolognese, via Caneva, via Jannuzzi, via Del Balzo e molte altre, che versano in uno stato di degrado preoccupante.

Il gazebo sarà presente sabato 3 maggio in piazza Santa Maria Vetere a partire dalle ore 9.30. Per parlare, confrontarci, raccogliere proposte e dare finalmente voce a un quartiere che merita rispetto, cura e attenzione. Partecipare significa contribuire al cambiamento. ANDRIA NON PUÒ PIÙ ASPETTARE».