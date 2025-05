1 maggio, festa del lavoro e dei lavoratori. Alle ore 9.30 rappresentanti dell’amministrazione comunale saranno in piazza Di Vittorio per la commemorazione del noto sindacalista e politico Giuseppe Di Vittorio e saranno lette alcune sue pagine. Alle ore 10.15 dall’Oratorio San Filippo Neri partirà “Andria cammina”, una passeggiata in città tra parchi, sport e letture per vivere la città a piedi. E’ un’iniziativa che vuole celebrare la festa del quartiere e della Parrocchia San Giuseppe Artigiano, ma anche la giornata dei lavoratori. “Andria Cammina” ha, infatti, come filo conduttore le tematiche del lavoro, dei lavoratori e delle lavoratrici attraverso la lettura di tratti di discorsi, opere letterarie, artistiche e sport. Il percorso toccherà parchi e vie e le opere letterarie o artistiche saranno suggerite dal lavoro costante delle persone ricordate proprio nei parchi e nelle vie incontrate.