Ferrotramviaria continua il proprio percorso di innovazione tecnologica. Dopo aver attivato già da anni una sezione dedicata al monitoraggio in tempo reale sul proprio sito internet e app per i servizi ferroviari e automobilistici, introduce una nuova funzionalità: da oggi sarà possibile consultare informazioni in tempo reale direttamente alle fermate degli autobus.

In sostanza, sono stati installati QR code che consentono, semplicemente inquadrandoli con uno smartphone connesso a internet, di visualizzare le corse in arrivo e quelle in partenza. Una volta scannerizzato il QR code, il servizio permette di monitorare lo stato e l’orario d’arrivo dei bus alla fermata di proprio interesse in tempo reale, senza necessità di scaricare app, registrarsi o inserire dati personali.

Il servizio si affianca a quello già disponibile tramite sito web e app, rendendo ancora più immediato e accessibile il monitoraggio degli orari di arrivo. Oltre al QR code per il monitoraggio è stata installata un’altra importante novità: un secondo QR code che permette di consultare ai viaggiatori in modo semplice, sia in italiano che in lingua inglese, tutte le Condizioni Generali di Trasporto.

Ad oggi, il sistema è stato implementato su circa il 60% delle fermate aziendali e l’installazione sarà completata entro la fine dell’anno su tutte le circa 160 fermate del servizio autolinee di Ferrotramviaria.

“Con questa iniziativa confermiamo la nostra attenzione verso un servizio di trasporto pubblico sempre più moderno, efficiente e vicino alle esigenze dei nostri utenti – ha dichiarato Massimo Nitti, Direttore Generale Trasporto di Ferrotramviaria – . Offrire informazioni puntuali e facilmente accessibili in tempo reale è fondamentale per rendere il viaggio più affidabile, informato e consapevole. Dopo aver introdotto da anni il monitoraggio in tempo reale su sito e app, oggi facciamo un ulteriore passo avanti portando queste funzionalità direttamente alle fermate, rendendole disponibili a tutti in modo ancora più immediato e semplice”.