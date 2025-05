Dei veri e propri broker che gestiscono rifiuti da scaricare illegalmente. Persone che cercano di individuare territori nei quali abbandonarli. E’ l’allarme nuovamente lanciato dal Procuratore della Repubblica di Trani Renato Nitti nel corso di un convegno ad Andria, nella sala consiliare della Provincia BAT, a margine della cerimonia di consegna dell’attestato quale prima nomina per le nuove Guardie ecologiche volontarie.

L’allerta massima è nel Parco dell’Alta Murgia ma anche nel Foggiano e più in generale nella BAT. Chiudere il ciclo dei rifiuti è una delle necessità più urgenti come ha spiegato il Procuratore. La cerimonia è stata proprio l’occasione per approfondire il tema degli illeciti ambientali alla luce del ruolo che le Gev hanno come sentinelle del territorio e della sua sicurezza.

Fondamentale comunque nella gestione di questa problematica il ruolo del volontariato come spiegato anche dal responsabile della Protezione Civile della BAT Gianni de Trizio. Volontari che sono sentinelle ma anche costruttori di coscienza collettiva per un tema che vede in prima linea anche la Regione Puglia.

