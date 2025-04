E’ di qualche giorno la notizia relativa all’avvio del tavolo di confronto con le associazioni di categoria e l’Amministrazione Comunale sui Dehors rispetto a diversi temi: tributi, rispetto delle norme, recupero dell’evasione e revisione della regolamentazione del settore. A tal proposito l’Assessore alla Trasparenza Pasquale Vilella fa sapere che al tavolo di lavoro avviato coinvolgerà una delegazione di cittadini. L’idea si è palesata dopo che all’attenzione dell’Assessore è giunta una lettera a firma di una cittadina che chiede interventi severi contro la “mancanza” di regole.

«Spettabile assessore, in questi giorni ho letto che state cercando di regolamentare la questione dei dehors in città – si legge nella missiva – Volevo farle notare, a questo proposito, che alcuni esercenti, oltre ai gazebo per i quali, credo, paghino i dovuti tributi, si appropriano indebitamente di ulteriori spazi delimitandoli con fioriere, vasi e quant’altro e occupando, per esempio su corso Cavour, oltre metà della carreggiata. Questi esercenti avranno sì le loro esigenze di guadagno, ma non sono i padroni della città e non possono ostacolare il passaggio dei pedoni, oltre che offrire un’immagine caotica della città”. La cittadina pone anche l’attenzione sui contenitori della spazzatura gestiti male e senza decoro, rimandando un’immagine brutta da vedere. “Mi auguro che prendiate provvedimenti seri – conclude – perché ci sia uniformità e rispetto delle regole, perché tutti capiscano che questa città deve cambiare rotta, rispettare le regole e l’amministrazione non può essere ostaggio di questa o quell’altra categoria di cittadini».

Pronta la risposta dell’Assessore Vilella che, nel ringraziare la cittadina per la sollecitazione e nel concordare pienamente con quanto detto, raccoglie favorevolmente questo invito al dialogo tra Amministrazione e cittadini con l’obiettivo di migliorare la città. «Mi sto scontrando con l’arroganza di alcune persone che ritengono che gli interessi commerciali siano predominanti rispetto al bene condiviso della nostra città – aggiunge Vilella nella sua risposta – Il suo messaggio mi ha aperto la mente sulla necessità di coinvolgere una delegazione di cittadini nel tavolo di lavoro appena partito su mia iniziativa. E’ giusto e doveroso dare peso a chi con la presenza dei dehors ha una limitazione alla propria libertà di fruizione degli spazi comuni».