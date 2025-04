Due alberi di pino sono caduti questa mattina nei pressi di Castel del Monte, sulla strada provinciale 234, a poca distanza dall’incrocio con la ss170 per Corato. Fortunatamente in quel momento non transitava nessun veicolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che stanno provvedendo alla rimozione dei due alberi.

AGGIORNAMENTO: In circa mezz’ora la strada ripristinata e riaperta al traffico.