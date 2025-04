Riceviamo e pubblichiamo una nota da Palazzo di Città in cui si comunica la nuova programmazione della Fiera d’Aprile, in seguito allo slittamento in segno di rispetto per la scomparsa di Papa Francesco:

27 Aprile 2025 Ritrovo ore 9.30 – ore 12.30 Mattinata di primavera con il Food Policy Hub e Potentilla, esperti raccoglitori di erbe spontanee che ci guideranno alla ricerca di erbe commestibili che crescono spontanee nei terreni della Murgia. Seguirà un picnic sull’erba tutti insieme con focaccia e bruschette. Passeggiata guidata gratuita e prenotazione per il picnic – SPAZIO TERRE APS (info al 392.7677290)

27 Aprile 2025 dalle 10.00-22.00 I.A.T. – Piazza Catuma Progetto Ludo Libera- “La messa è finita. Il gallo canta” Progetto Ludo Libera. Giochi da tavolo e di ruolo a tema, aggregazione,inclusione, antifascismo e temi storici sulla Liberazione d’Italia, attraverso pratiche inclusive che usano il coinvolgimento emotivo per interiorizzare temi complessi, il gioco come strumento di aggregazione, educazione e divertimento – Covo della Fenice APS

27-28-29-30 Aprile 2025 dalle ore 10.00-12.00 e dalle ore 18.00-20.00 Museo del Giocattolo – Oasi di S. Francesco- Esposizione di Giochi della Tradizione Popolare – Museo del Giocattolo LAPORTABLU

28 Aprile 2025 dalle ore 19.00-20.00 Biblioteca Comunale “G. Ceci” c/o la Sala “Michele Palumbo” – Laboratorio gratuito di fumetto, disegno , scrittura e fantasia basato su cartoline da immaginare e disegnare dal titolo: “L’Albero genealogico di FINN” brevi storie che raccontano le vicende di Finn il pinguino, personaggio curioso giunto nella Città di Andria dall’Antartide che racconta le sue impressioni di viaggio attraverso il suo sguardo straniero e affascinato. Partecipanti età dai 6 anni – Collettivo Ka Pow APS

29 Aprile 2025 dalle ore 19.00-20.30 Biblioteca Comunale “G. Ceci” c/o la Sala “Michele Palumbo” – Laboratorio gratuito di fumetto, disegno e scrittura creativa basato su cartoline quadrate “Andria in Cartolina” del Pinguino FINN- personaggio immaginario che racconterà Andria e i suoi luoghi tramite soluzioni narrative innovative. Partecipanti età dai 10 anni – Collettivo Ka Pow APS

29 Aprile 2025 dalle ore 19.00: Food Policy Hub- Chiostro San Francesco – Presentazione “Ricettario Emotivo della Tradizione” – Pubblicazione che raccoglie 12 biografie di anziane e anziani andriesi e altrettante ricette della tradizione popolare, affiancate da illustrazioni originali. Progetto di recupero del patrimonio immateriale legato alle ricette popolari e sane, al dialogo tra le generazioni e all’aspetto terapeutico della narrazione autobiografica, a cura del Gruppo Informale S. Divenuto, F. Fortugno, G. Schiavone, D. Tattolo.

30 Aprile 2025 dalle ore 18.30 alle ore 20.30 Presso la Sala Coworking del FOOD POLICY HUB – Chiostro S. Francesco – Laboratorio di tortelli colorati fatti a mano in compagnia di Mina Fornelli, cuoca della tradizione che ci insegnerà a fare i tortelli utilizzando i colori della natura, farcendoli con verdure di stagione della Murgia. Al termine del laboratorio si potrà mangiare tutti insieme i tortelli prodotti. Laboratorio con prenotazione – SPAZIO TERRE APS (info al 392.7677290)

1 Maggio 2025 ore 10.15 Ritrovo presso l’Oratorio “San Filippo Neri” (Parr. S. Giuseppe Artigiano) “Andria Cammina” Passeggiata in città tra parchi, sport e letture. Vivere la città a piedi.

2 Maggio 2025 ore 17.00 Parchi pubblici urbani di Via Indipendenza e via Melegnano. “Intitolazione parchi” a Chiara Lubich e Igino Giordani.

2 Maggio 2025 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 presso FOOD POLICY HUB – Chiostro S. Francesco “La Bottiglia porta racconti”- Laboratorio gratuito di “Mamma Angela” per bambini. Trasformazione di oggetti in vetro in piccoli capolavori a colori legati alla natura e alla primavera – SPAZIO TERRE APS (Prenotazioni e info al 392.7677290)

8 Maggio 2025 Ore 19.30 Museo Diocesano – Presentazione di un libro storico su un processo del 1815 nella storia della Città di Andria- Incontro con l’autore Giulio Cappabianca.

9 e 10 Maggio 2025 ore 9.30-12.30 e dalle ore 17.30-21.00 Museo Diocesano di Andria S. Riccardo. “Historia Inventionis- Il ritrovamento del corpo di San Riccardo”- mostra ad ingresso libero.

9 e 10 Maggio 2025

1° turno ore 18.00-19.00

2° turno ore 19.00-20.00

3° turno ore 20.00-21.00 – Museo Diocesano di Andria S. Riccardo. “L’Umanesimo baronale dei Del Balzo”- Museo Diocesano di Andria S. Riccardo. Visite guidate. Prenotazione cell. n. 334/1541661 e/o mail a [email protected] – Museo Diocesano di Andria S. Riccardo.

10 Maggio 2025 ore 20.00 – Chiostro S. Francesco- “M’arrcord la Feir d’na volt…“ Monologo sulla Fiera d’Aprile nella tradizione andriese di Elena Colasuonno – ALFA TEATRO

10 Maggio 2025 ore 21.00 – Chiostro S. Francesco – “U Zanzein” – Commedia in Vernacolo andriese di Mimì Ieva in apertura della rassegna – ALFA TEATRO

RASSEGNA IN VERNACOLO 3^ EDIZIONE – 2025

28 Aprile 2025 – Ingresso ore 20.30 Sipario ore 21.00- Auditorium Mons. Di Donna – Via Saliceti – Commedia in Vernacolo “Pinz i pinz bun” – a cura della Compagnia teatrale S. Andrea Apostolo

28 Aprile 2025 – Ingresso ore 20.30 Sipario ore 21.00- Auditorium Parrocchia Madonna di Pompei – Ingresso da Via Valle d’Aosta – Commedia in Vernacolo “Vschiggie indu krticchie” – a cura della Parrocchia Madonna di Pompei-

29 Aprile 2025 – Ingresso ore 20,30 Sipario ore 21.00- Auditorium Mons. Di Donna – Via Saliceti – Commedia in Vernacolo “Quann la fәrtiunә nan t’aiut fricatill a’ sunn!” – a cura della Associazione teatrale “NEXUS”

30 Aprile 2025 – Ingresso ore 20.30 Sipario ore 21.00 – Auditorium Mons. Di Donna – Via Saliceti-Commedia in Vernacolo “Nan t daik mangh na loeir” – a cura della Compagnia AMARTE’