Puglia protagonista di “Olio in Cattedra 2024- 2025”, il progetto educativo promosso dall’Associazione nazionale Città dell’Olio per promuovere la cultura dell’olio e del paesaggio olivicolo nelle scuole elementari e superiori che quest’anno compie 20 anni.

Le scuole delle Città dell’Olio pugliesi di Bitritto (BA), Andria (BT), Caprarica di Lecce (LE), Deliceto (FG), Trinitapoli (BT) e San Severo (FG) trionfano nelle sezioni BIMBOIL, BIMBOIL JUNIOR E AGRIOIL con premi e menzioni speciali per elaborati di grande qualità realizzati sul tema: “Olio EVO: espressione di Comunità”.

Per la categoria BIMBOIL si aggiudicano il secondo posto le classi 4A-4B-4C-4D-4E dell’Istituto Comprensivo “Rita Levi-Montalcini” di Bitritto (BA) con il lavoro “Olì e il giardino comunitario”. Per la giuria l’elaborato esplode il concetto di comunità nel più ampio concetto di collettività. Nell’elaborato, il giardino comunitario con l’olivo al centro diventa il simbolo del fare e dello stare bene insieme. Si aggiudica il terzo posto la Scuola Primaria “G.Verdi” di Andria (BT). Le classi 3 A-B-C-D-E-F-G trionfano per fantasia, immaginazione e capacità narrativa che sono gli ingredienti di questo elaborato che racconta l’avventura straordinaria di Olix e Olax, due buffi extraterrestri, entrati in contatto con la comunità andriese. Una menzione speciale va all’Istituto comprensivo “Calimera” di Caprarica di Lecce (LE) per l’elaborato “Le vie dell’Olio” realizzato dalle classi 1, 2, 3, 4, 5 e premiato per l’utilizzo di tecniche diverse e materiali raccolti dagli stessi bambini nelle olivete del paese. L’idea al centro del lavoro è la costruzione di un itinerario per la comunità alla scoperta di tutte le fasi di lavorazione dell’olio Evo del territorio. Nella categoria BIMBOIL JUNIOR si aggiudicano il terzo posto gli alunni della classe 2C dell’Istituto Comprensivo Statale “Vico II Fontanelle – Giovanni Paolo II” di Deliceto (FG) con il lavoro “L’olio EVO: espressione di Comunità”. Nella motivazione si legge che “la riscoperta delle radici, il valore della memoria, i legami che costruiscono la comunità sono gli elementi vincenti alla base dell’elaborato, premiato anche per la scelta dei materiali utilizzati e per l’immagine delle cartoline che appare molto curata e particolarmente elegante”. Menzione speciale alla classe 2A dell’Istituto Comprensivo “Don Milani – Garibaldi – Leone” di Trinitapoli (BT). L’elaborato viene premiato per la creatività con cui sono state realizzate cartoline tridimensionali e multifunzionali che stimolano l’interattività. Da segnalare l’attenzione e la cura nei dettagli e l’utilizzo di materiali molto diversi tra loro. Ancora un riconoscimento importante per la Puglia nella categoria AGRIOIL. Menzione speciale alle classi 5A, B e C dell’IIS “Di Sangro Minuziano Alberti” di San Severo (FG) con l’elaborato “La Goccia che fa Comunità” che restituisce con particolare efficacia l’attaccamento ai valori della comunità scolastica: il ritorno alle radici, il valore della tradizione ed il richiamo alla terra sono l’elemento di forza della narrazione di un prodotto che rappresenta l’orgoglio di un’intera comunità. La Peranzana così si trasforma in un simbolo identitario che unisce la comunità e la proietta nel futuro.

“Olio in Cattedra è un progetto che non invecchia mai. Celebrare i suoi 20 anni significa riconoscere l’impegno costante delle Città dell’Olio nella formazione delle nuove generazioni – ha dichiarato Michele Sonnessa, Presidente dell’Associazione – Ringrazio tutte le scuole che hanno partecipato con passione, gli insegnanti che si sono messi in gioco e i ragazzi che ci hanno restituito storie emozionanti. Riflettere sul significato delle Comunità dell’Olio è un modo per rafforzare il nostro legame con la terra, con la pace e con i valori della cooperazione. Ne abbiamo sempre più bisogno.”

“Desidero complimentarmi con alunni e insegnanti per l’entusiasmo e l’impegno che hanno dimostrato – ha detto Cesareo Troia Vicepresidente nazionale e Coordinatore regionale delle Città dell’Olio pugliesi – la scoperta di una coltura millenaria come quella dell’olivo, simbolo di pace e convivenza tra i popoli, rafforza il senso di comunità nei più giovani da cui dipende il nostro futuro. Anche noi adulti, però, dobbiamo continuare a fare la nostra parte, promuovendo al meglio le nostre eccellenze e il nostro paesaggio olivicolo, attraverso iniziative formative come questa, che fanno crescere nei giovanissimi la consapevolezza di essere custodi di un patrimonio di inestimabile valore”.

La premiazione di questa edizione di “Olio in Cattedra” si terrà, mercoledì 7 maggio alle ore 10.00 a Firenze, presso Palazzo Medici Riccardi nella Sala Luca Giordano.