E’ stato avviato nei giorni scorsi, presso l’Ufficio Tributi, il tavolo tecnico di confronto sul tema dehors tra Amministrazione Comunale e le principali Associazioni di Categoria, come già preannunciato durante la conferenza stampa svoltasi a marzo scorso.

In particolare, si è tenuto il primo incontro per esaminare le varie situazioni evidenziate da Confcommercio e Confesercenti sul tema. Al tavolo hanno preso parte il Dirigente del Settore Tributi Dott. Laforenza, il Funzionario Responsabile del Tributo Dott. De Nigris, l’Assessore alla Trasparenza con delega ai tributi Pasquale Vilella, l’Assessore alle Radici con delega alle attività produttive Cesareo Troia, Felice Fuzio in rappresentanza degli operatori del Centro Storico, Mario Landriscina per la Confesercenti e Claudio Sinisi per Confcommercio.

«Ho voluto questo incontro – afferma l’Assessore Vilella – per recepire i suggerimenti delle più rappresentative Associazioni di categoria con le quali, nonostante la diversità di vedute, abbiamo da subito aperto un dialogo costruttivo che, siamo certi, porterà alla migliore soluzione per Comune e Commercianti. Il primo tema affrontato è stato quello degli operatori di Piazza Catuma: si è convenuto che verranno riviste e aggiornate le zone in modo da rendere il tutto più attuale rispetto a provvedimenti deliberati anni fa. Altra questione esaminata attiene il Regolamento relativo ai Dehors che sarà oggetto di revisione tecnica e regolamentare. Infine è stato affrontato il tema della regolarità dei pagamenti e dell’effettiva occupazione degli spazi concessi. Rispetto a questo tema, ringrazio le Associazioni di Categoria per aver condiviso la necessità di accelerare la riscossione delle somme ancora dovute da alcuni esercenti. Ciò – aggiunge l’Assessore Vilella – nell’intento di dare un importante segnale di correttezza con la Città. Inoltre, si è concordato con le Associazioni che l’Ufficio Tributi continuerà ad essere disponibile con tutti coloro che vogliono regolarizzare la loro posizione perché non in regola con i pagamenti. Siamo certi che da oggi avvieremo un ciclo di incontri anche su altre tematiche che riguarderanno altri settori, in modo da rendere più proficui i risultati in favore degli esercenti».

«L’attenzione che l’amministrazione riserva a tutte le attività commerciali – dichiara l’Assessore Troia – è sempre rivolto alla massima collaborazione e a farsi carico di tutte le esigenze commerciali, dovendo contemperare le esigenze pubbliche con quelle private».