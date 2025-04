E’ il momento della preghiera per accompagnare il viaggio del Santo Padre. L’ufficio liturgico della Diocesi di Andria ha organizzato per giovedì 24 aprile tre veglie di preghiera per Papa Francesco (scomparso lunedì mattina scorso all’età di 88 anni) che si svolgeranno in contemporanea ad Andria, a Canosa di Puglia e a Minervino Murge. Nel dettaglio, le veglie si svolgeranno nella Cattedrale di Andria e nella chiesa concattedrale di San Sabino di Canosa a partire dalle ore 20.30, mentre a Minervino si svolgerà nella Chiesa Madre Santa Maria Assunta con inizio alle 20. L’iniziativa è intitolata “Nella Luce della Pasqua”.