Francesco è stato il Papa giusto al momento giusto. Così lo ricorda S.E. Mons. Luigi Renna, arcivescovo di Catania dal 2022, originario di Minervino Murge e cresciuto a livello formativo e sacerdotale nella diocesi di Andria. Bergoglio nominò Mons. Renna vescovo per la prima volta il 1 ottobre 2015, quando divenne il Pastore della diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano. Per Mons. Renna Papa Francesco lascia un’eredità importante che non va perduta, ed ha sottolineato come il Pontefice argentino – scomparso ieri mattina all’età di 88 anni – sia stato un vero e proprio missionario nel mondo, arrivando anche a chi non crede in Dio.

Non solo Mons. Renna, Papa Francesco dalla diocesi di Andria ha nominato anche un altro vescovo, Mons. Giovanni Massaro, nel 2021 chiamato da Bergoglio a guidare la comunità di Avezzano. Per entrambi Papa Francesco avrà un posto insostituibile nella memoria, così come ricordi ed incontri con il Pontefice.

Il servizio.