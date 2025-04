«Anche quest’anno come Federazione Provinciale abbiamo scelto di donare, in tutti i comuni della BAT, delle uova di Pasqua e di contribuire alle distribuzioni di beni alimentari di alcune parrocchie, per provare a strappare un sorriso ai più piccoli e alle famiglie in difficoltà, senza distinzioni di sorta», spiega il presidente provinciale di Gioventù Nazionale Riccardo Alicino a conclusione della campagna provinciale sulla cd. “Pasqua Solidale”. Andrea Di Matteo, coordinatore di Gioventù Nazionale Andria aggiunge: «la Pasqua fiorisce nei piccoli gesti quotidiani e ci impegna a tendere una mano verso chi non crede più: quest’anno più che mai Pasqua è stagione di speranza. Ci teniamo pertanto a ringraziare quanti anche in questa occasione – come in altri periodi dell’anno, in vista delle nostre iniziative solidali – nel proprio piccolo e con la propria generosità hanno contribuito a farsi costruttori di speranza e coloro che, in silenzio, ogni giorno operano in una rete di prossimità verso i poveri e verso chi è solo o è chiuso nel proprio dolore. L’invito alla nostra generazione e alla città è quello di sostenere con più frequenza questi percorsi: siamo ciò che doniamo», chiosa il responsabile del movimento giovanile di Fratelli d’Italia.