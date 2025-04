Mondo cattolico in lutto per la morte di Papa Francesco, scomparso all’età di 88 anni. Il Pontefice era stato ricoverato dal 14 febbraio scorso presso il Policlinico “Gemelli” di Roma, a causa di una polmonite bilaterale, che poi aveva scatenato altri problemi di salute. Dimesso dal nosocomio capitolino dopo un discreto miglioramento delle sue condizioni di salute, negli ultimi giorni il suo quadro clinico si era però aggravato, fino al decesso, avvenuto oggi.

Nato con il nome di Jorge Mario Bergoglio, a Buonos Aires, in Argentina, il 13 marzo 2013 era stato proclamato Pontefice, il 266° della Chiesa Cattolica. È stato il primo Papa proveniente dal continente americano, nonché il primo appartenente all’ordine religioso dei gesuiti.

È venuto in Puglia cinque volte nel corso del suo pontificato: la prima il 17 marzo 2018 a San Giovanni Rotondo, per un viaggio nei luoghi di San Pio. Nello stesso anno era stato anche a Molfetta e Bari, e poi ancora nel capoluogo pugliese nel febbraio 2020. L’ultima visita risale al giugno del 2024, in occasione del G7, il vertice delle grandi potenze mondiali, organizzato a Borgo Egnazia, a Savelletri, in provincia di Brindisi.