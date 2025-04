La gioia per aver riportato il volley di buon livello ad Andria rovinata da una situazione sempre più precaria delle strutture sportive cittadine. E’ quello che sta accadendo in questa giornata alla vigilia di Pasqua nella città federiciana dove la Polisportiva che raccoglie la maggior parte delle realtà indoor andriesi ed in particolare Audax Volley e San Valentino Volley, ha collaborato nell’organizzazione di questo evento di prestigio con la Nelly Volley Barletta e la FIPAV Puglia. Al Polivalente di via delle Querce è andata in scena una delle due semifinali in cui si sono affrontate Volley Ruffano e Volley Torre. Ma la brutta sorpresa è che le protagoniste di questo spettacolo in campo, assieme agli arbitri, torneranno a casa senza possibilità di una banale doccia a causa di un problema che va avanti ormai da tempo e che caratterizza anche gli allenamenti delle diverse squadre andriesi delle due associazioni di pallavolo.

I problemi logistici che affliggono la struttura sportiva di via delle Querce sono condivisi anche con l’altra struttura di via La Specchia di cui ci siamo già occupati in passato. A parte la pessima figura che si fa tutte le volte che ci sono allenamenti o che vengono ospitate squadre che vengono da fuori città per le partite ufficiali compresa questa, c’è la soddisfazione di aver collaborato con le realtà di Barletta e Trani per organizzare comunque un evento di volley importante che significa promozione dello sport e del territorio.