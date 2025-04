Ha notato una signora a cena nel suo locale in seria difficoltà ed è corso ad aiutarla: è la storia salvavita raccontata questa mattina da Riccardo Monterisi, titolare di una pizzeria ad Andria.

Attimi di paura e tensione per la donna colta da una crisi epilettica mentre era a cena.

Non ha perso tempo Riccardo, che ha messo in pratica le manovre di primo soccorso nell’attesa dell’arrivo dell’equipe del 118 evitando il peggio per la signora.

A raccontare l’accaduto è stato proprio il pizzaiolo andriese in un post sulla pagina facebook. «In quei momenti tutto si ferma, il tempo si sospende e il cuore accelera. Condivido questo episodio non per sentirmi un eroe, non lo sono, ma perché credo fortemente che in ogni attività ci dovrebbero essere persone preparate ad affrontare queste evenienze» – ha sottolineato Riccardo Monterisi – «Non si tratta solo di cucinare e servire con cortesia ma di prendersi cura degli altri».

Un episodio a lieto fine in cui il pizzaiolo andriese ha avuto un ruolo fondamentale per la donna.