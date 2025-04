Si sono concluse le operazioni di voto delle RSU del Comune di Andria. La sigla sindacale più votata è stata la Cisl con ben 6 eletti. Riportiamo di seguito la nota di ringraziamento del segretario aziendale Francesco Porro.

Gentili colleghe e colleghi questa Organizzazione Sindacale, desidera esprimere un sincero ringraziamento a tutti gli iscritti e simpatizzanti che, in occasione delle elezioni RSU 2025 hanno partecipato e sostenuto la nostra campagna elettorale e che ha portato ancora una volta la CISL ad affermarsi come prima forza sindacale all’interno dell’Ente. Un grande risultato, che non è stato solo il frutto dell’impegno profuso dal singolo candidato, ma soprattutto la manifestazione di una volontà collettiva: quella di affidarci il mandato per tutelare i diritti di tutti, migliorare il nostro ambiente di lavoro e promuovere una dialogo sempre più aperto, trasparente e costruttivo con l’Amministrazione. Grande è stata la partecipazione al voto, con un’affluenza pari a 289 su 319 degli aventi diritto. La CISL ha ottenuto 139 voti di lista, classificandosi al primo posto.

Un risultato straordinario che ci riempie di orgoglio. Sono stati eletti nel Comune di Andria SEI RAPPRESENTANTI CISL, passando da 4 a 6 seggi, nell’ordine i sigg.:

• SELLITRI SANDRO voti 54

• PORRO FRANCESCO voti 52

• SCARCELLI FRANCESCO voti 30

• RELLA GIUSEPPE voti 29

• ZINFOLLINO GIOVANNI voti 20

• BERARDINO RICCARDO voti 16

Il nostro ringraziamento va non solo agli iscritti ma anche a tutti coloro che, pur non facendo formalmente parte della nostra Organizzazione, ha scelto di darci fiducia. Continueremo a rappresentare ogni lavoratore con responsabilità e spirito di servizio facendoci portavoce delle istanze che ci saranno sottoposte. Un pensiero di riconoscenza va anche agli amici candidati, che con il loro proficuo impegno, pur se non eletti, hanno dato un contributo determinante al successo della lista.

Il loro impegno non andrà disperso, faranno parte del direttivo di Sigla e continueranno ad essere protagonisti attivi del nostro percorso sindacale. Il supporto di tutti voi è stato preziosissimo e fondamentale. La nostra vittoria rappresenta un traguardo importante ma anche un punto di partenza, l’invito è quello di continuare a sostenerci, partecipando a tutte le attività sindacali, affinché insieme si possano affrontare temi cruciali come: l’organizzazione del lavoro, il fondo di produttività, regolamento Incentivi Tecnici, regolamento Ufficio Tributi, progressioni orizzontali e verticali, sicurezza sui posti di lavoro e molto altro ancora.

La CISL ha sempre inteso essere un punto di riferimento per tutti, un punto di ascolto e azione, in grado di costruire proposte concrete e soluzioni efficaci in collaborazione con la Parte Pubblica al fine di migliorare le condizioni lavorative di ciascuno. Insieme continueremo a lavorare per un ambiente più giusto, equo e rispettoso. Grazie ancora per la vostra fiducia e il vostro impegno».