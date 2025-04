“Un successo corale, ottenuto dall’impegno di tutti a dimostrazione della vicinanza ai colleghi e lavoratori tutti.

All’indomani dell’esito delle elezioni per il rinnovo della RSU dell’Azienda Sanitaria locale Barletta Andria Trani, si conferma l’ottima performance per la lista della FIALS, che conferma la propria leadership piazzandosi in testa alla competizione conseguendo ben 969 voti e vedendosi assegnare 15 seggi.

A commentare questo successo annunciato è Angelo Somma, Segretario Provinciale FIALS-BAT, che a nome dei colleghi eletti, nell’ordine Di Liddo Sergio, Zingarelli Giuseppe, Somma Angelo, Lemma Antonio, Zingaro Lorenzo, Campanale Giulio, Sasso Andrea, Abruzzese Giacinto, Lopinto Angela, Lemma Salvatore Vittorio, Patruno Linda, Palmitessa Vincenzo, Lorusso Francesco, Di Chio Domenico e Filannino Giovanni ha inteso rivolgere un ringraziamento a quanti hanno espresso il loro consenso al sindacato che in Puglia è primo nell’ambito dei lavoratori del sistema sanitario pubblico.

“In attesa dei dati ufficiali, mi preme comunque esprimere un GRAZIE enorme ed un caloroso abbraccio a tutti voi. Per NOI Dirigenti della FIALS, è il riconoscimento del tanto lavoro e dei tanti servizi che proponiamo per i nostri associati ogni giorno, e tutti gratuiti per gli associati.

Tra questi l’Ufficio legale, il patronato/CAAF, il servizio assicurativo, i Corsi ECM, e tutte le delucidazioni ed approfondimenti circa gli argomenti contrattuali”, conclude Angelo Somma, segretario provinciale FIALS BAT.

Un’azione che continuerà sin da subito, quella della FIALS BAT, impegnata nel riconoscimento per i lavoratori dipendenti presso la Asl BT, del servizio mensa e della conseguente erogazione del buono pasto, diritto per il quale si è intrapresa una lunga ed articolata battaglia interlocutoria a livello Regionale.