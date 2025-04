L’ultimo appuntamento della stagione è fissato per sabato 19 aprile alle ore 16 allo stadio “San Sabino” di Canosa di Puglia dove si disputerà la finale di Coppa Puglia di Terza Categoria tra Virtus Andria e Polisportiva Trani. L’ultimo atto dopo una stagione intensa in cui la compagine tranese ha vinto il girone BAT di Terza Categoria, mentre gli andriesi hanno chiuso al secondo posto perdendo poi la finale playoff contro la Virtus Molfetta. Ma il campionato è già un lontano ricordo, ora conta solo la partita secca in finale di Coppa su campo neutro.

La Virtus Andria in questa stagione non ha mai battuto la Polisportiva Trani, motivo in più per dare il cento per cento in campo.

La prima squadra della Virtus Andria inoltre vuole mettersi alle spalle la semifinale di ritorno non giocata contro la Virtus Molfetta e la querelle che ne è seguita. Mister Russo ha sottolineato che i pensieri sono rivolti solo all’ultima partita della stagione dove servirà il supporto della cittadinanza andriese.

Il servizio.