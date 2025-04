Continua la campagna di Gioventù Nazionale a sostegno del Polo e del Campus Universitario, originariamente previsto, e poi eliminato, dal progetto del Nuovo Ospedale di Andria (e Provincia). Prosegue, altresì, la raccolta firme volta a richiedere un impegno esplicito da parte di Regione Puglia per un inserimento immediato delle strutture sopra indicate nel progetto definitivo: «la nostra petizione, sia in formato digitale che in formato cartaceo, sta riscuotendo notevole consenso e condivisione», spiega il presidente della Federazione Provinciale Riccardo Alicino. «Lo scorso sabato pomeriggio sono stati tanti i giovani e i cittadini accorsi al nostro gazebo in viale Crispi. Questa, l’unica risposta che sentiamo di dare a chi ha provato ad accusare di “meri fini propagandistici ed elettorali, slogan o passerelle” non solo questa comunità giovanile, ma un’intera generazione che condivide questo desiderio anche non aderendo al nostro movimento. Condividiamo il sollievo per i passi avanti (dopo i notevoli dietrofront che tuttavia nessuno ricorda e sui quali non si mai fatta dovuta chiarezza) raggiunti sul corpo principale delle strutture sanitarie, non accettiamo al contempo compromessi al ribasso, né che dalla politica locale cali un pericoloso silenzio quando alla nostra terra vengono sottratte opportunità importanti», chiosa Alicino.

La petizione può essere sostenuta contattando le pagine social o i referenti del movimento giovanile; in alternativa, in formato online, al link che segue https://forms.gle/6E3Frr86f4zLAQ6k9o.