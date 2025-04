La città di Andria entra nel vivo della Settimana Santa, con i Riti religiosi molto sentiti e vissuti in città. Dato la grande affluenza di cittadini che presumibilmente si riverserà per le strade cittadine nei giorni del Triduo, l’Amministrazione Comunale invita la cittadinanza a limitare l’uso delle automobili per gli spostamenti non necessari. In particolar modo si chiede di decongestionare più possibile il traffico veicolare il 18 Aprile, Venerdì Santo, giorno in cui si svolgerà la tradizionale Processione dei Misteri che seguirà questo percorso: partenza dalla Chiesa del Purgatorio proseguendo per Piazza Porta la Barra, via Orsini, Piazza Ruggero Settimo, via G. Poli, viale Alto Adige, via G. Boccaccio, via Don L. Sturzo, Piazza G. Marconi, viale F. Crispi, via R. Margherita, via Vittor Pisani, via A. De Gasperi, via Porta Castello, Piazza Vittorio Emanuele II (con sosta per il messaggio del Vescovo e la benedizione con la Reliquia della Sacra Spina), via Vaglio, via La Corte, via F. d’Excelsis, via Flavio Giugno, fino a Piazza Porta La Barra e ritorno alla Chiesa del Purgatorio.

In occasione della Processione dei Misteri è stata altresì pubblicata dal settore Traffico e Mobilità l’Ordinanza Dirigenziale n. 134 con la quale si dispone per il giorno 18 aprile 2025, dalle ore 15:00 sino a cessata esigenza, LA CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE e IL DIVIETO DI FERMATA E SOSTA CON RIMOZIONE COATTA sull’intero percorso della Processione.