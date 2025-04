Un report della costante assistenza ai malati oncologici, come avviene ormai da oltre 40 anni, ma anche l’ormai importante attività di prevenzione grazie a progetti messi in campo sia nell’ambulatorio solidale “Noi con Voi” che nelle scuole oltre che nell’ambito delle istituzioni sanitarie grazie a borse di studio specifiche. Un panorama di attività certificato anche dai numeri sempre più importanti del CALCIT ad Andria nel corso dell’assemblea generale dei soci che ha permesso di tracciare un importante bilancio non solo economico ma soprattutto sociale e futuro.

«Attraverso il nostro grande progetto de “La grande C” – ha spiegato il presidente il dott. Nicola Mariano – abbiamo articolato tutta una serie di servizi alla persona che vanno dall’assistenza sanitaria, attraverso infermieri ed operatori sociosanitari, all’assistenza psicologica con la nostra psico-oncologa. Ma oggi quello di cui ci occupiamo maggiormente è la nostra azione nell’ambito della prevenzione».

I lavori, all’interno delle sale della Chiesa di San Giuseppe Artigiano con Parroco Don Sergio Di Nanni assistente spirituale del CALCIT, sono stati introdotti dalla relazione del tesoriere Vito Lomuscio con la contestuale approvazione dei bilanci all’unanimità dei presenti e successivamente le relazioni del vice presidente Giovanni Massaro e del presidente Nicola Mariano per tutti i progetti presenti e futuri dell’associazione che da oltre 40 anni si occupa di malati oncologici.

«Essendo un ente del terzo settore – ha spiegato ancora nel corso della serata il dott. Nicola Mariano – cercheremo di intercettare tutta una serie di finanziamenti attraverso i quali potremo articolare ancora maggiormente l’assistenza da una parte e di screening dall’altra, perché è fondamentale oggi portare avanti il discorso sugli screening oncologici che diventano una condizione sine qua non per evitare l’insorgenza di nuove patologie tumorali».

Tra le attività nate in collaborazione con partner privati e istituzioni ci sono i progetti di ricerca realizzati anche grazie ad una Data Entry Manager per cui c’è una borsa di studio del CALCIT ed inserita nel reparto di Oncologia del “Dimiccoli” di Barletta diretto dal dott. Gadaleta tra le altre cose consulente oncologo dell’associazione andriese, ma anche un progetto di musicoterapia con l’allestimento delle sale di infusione presenti nell’ospedale.