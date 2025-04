Si è tenuta oggi in V Commissione l’audizione richiesta dalla consigliera regionale del M5S Grazia Di Bari sulla messa in sicurezza della rotatoria provvisoria sulla Strada Provinciale 2 che attualmente permette l’accesso a Montegrosso:

«Nell’ultima a audizione sulla SP2 dello scorso novembre – dichiara Di Bari – la Provincia aveva assicurato che nel giro di 10 giorni avrebbe provveduto a illuminare adeguatamente la rotatoria, teatro purtroppo di diversi incidenti a causa della mancanza di segnaletica che la indichi adeguatamente, ma siamo ad aprile e niente è cambiato. Dispiace stigmatizzare l’assenza della Provincia oggi in Commissione, l’ente titolato a dare risposte sulla messa in sicurezza della rotatoria. Risposte chieste non da me, ma dai cittadini che tutti i giorni percorrono quella strada. Fino ad ora, infatti, i soli interventi sono stati per la manutenzione ordinaria, ma non sono serviti per garantire una maggiore sicurezza, specie nelle ore notturne. L’assessora Ciliento ha chiarito che c’è un duplice livello di lavori, quello che riguarda il completamento dei lavori di ammodernamento della SP2 gli interventi per garantire la sicurezza della rotatoria provvisoria, che sarà rimossa una volta completato l’ammodernamento della strada, per cui si aspettano risposte dalla Provincia. Lo scorso 17 febbraio c’è stato l’ultimo assenso da parte del consiglio comunale di Andria alla variante urbanistica necessaria per terminare i lavori, con la realizzazione anche delle complanari restanti e degli svincoli per l’accesso a Montegrosso. Ad oggi però ancora non si conoscono le tempistiche dell’opera. Ho chiesto di riaggiornare l’audizione perché i cittadini devono conoscere le tempistiche e sapere cosa intendono fare, Provincia e Comune, oggi assenti».