La pericolosità e la ancora non realizzata messa in sicurezza della rotatoria di Montegrosso, sulla strada provinciale 2 Andria Canosa, sono stati i temi portati nuovamente all’attenzione della V Commissione dalla consigliera del Movimento 5 stelle Grazia Di Bari.

“Da tempo – ha detto Di Bari – la Provincia aveva assicurato che avrebbe messo in sicurezza la rotatoria, con interventi necessari per evitare i rischi per le autovetture, con segnalazioni e illuminazione, ma nulla è stato ancora fatto”.

Parallelamente, a febbraio 2025, il consiglio comunale di Andria ha approvato la variante urbanistica necessaria per il completamento dei lavori di ammodernamento della SP 2 con la realizzazione anche delle complanari restanti e degli svincoli per l’accesso a Montegrosso. Anche rispetto a questo intervento più ampio “ancora non si conoscono le tempistiche dell’opera, da circa 13 milioni di euro, finanziata da Regione e Provincia BAT per un progetto che ha avuto il via libera all’interno della programmazione dei Fondi di Coesione”.

L’assessora ai Trasporti Debora Ciliento ha confermato il duplice livello degli interventi programmati ma – ha detto – da novembre non c’è stato alcun aggiornamento da parte della Provincia. Di Bari, data l’assenza dei rappresentanti sia del Comune sia della Provincia, ha chiesto la riconvocazione dell’audizione.