Grande successo del Liceo “C. Troya” nelle finali provinciali Bari-BAT di Corsa di Orientamento (Orienteering) e Orientamento di Precisione (Trail_O) che si sono tenute il giorno 11 aprile nel centro storico di Monopoli.

Gli studenti del Liceo Classico Carlo Troya, infatti, si sono rivelati protagonisti assoluti della giornata:

• 1°, 2° e 3° posto nella gara a squadre conquistati dagli allievi del nostro liceo! (rispettivamente: Maria Lourdes Zinni; Giovanni Capozza; Marcello Cannone; Samuele Acquaviva)

• 1° posto individuale maschile nella categoria Allievi (Giovanni Capozza)

• 1° posto individuale femminile nella categoria Allievi (Maria Lourdes Zinni)

Un applauso speciale alla squadra maschile e a Maria Lourdes Zinni e a Giovanni Capozza, che si sono qualificati per la fase regionale.

L’evento ha visto la partecipazione di studenti provenienti da tutta la provincia, che sono stati impegnati in una doppia competizione: nella prima parte della giornata i ragazzi sono stati messi alla prova nella corsa individuale di orienteering tra i vicoli e le tortuosità delle strade del centro storico di Monopoli; nella seconda parte, invece, era prevista la prova di Trail-O, orientamento basato sulla osservazione e sulla maggiore precisione, destinato sia a studenti normodotati sia a paralimpici, una fase della contesa centrata sull’inclusione oltre che sulle competenze sportive.

Si è trattato, dunque, di un’esperienza entusiasmante in cui lo sforzo fisico, l’intelligenza e lo spirito di squadra si sono uniti in una competizione avvincente.

L’eccellente risultato degli studenti del Liceo Carlo Troya in questa giornata, in cui hanno dominato lo sport, la perspicacia e il lavoro di gruppo, è il frutto dell’impegno e dell’entusiasmo dei ragazzi e dei docenti che li hanno preparati, in virtù dell’importanza fondamentale attribuita nel curricolo di studi del Liceo Troya allo sport e all’inclusione nella formazione e nella crescita degli studenti.

I valori che sono alla base dello sport e dell’inclusione come la lealtà, la tolleranza, l’inclusione, e, la definizione di ruoli e strategie, di regole e tempi, che sono uno straordinario strumento di attivazione di competenze intellettive, necessarie nell’età adulta, sono un elemento imprescindibile nel progetto educativo del Liceo Carlo Troya.

Grazie a tutti i partecipanti, agli organizzatori e a chi ha reso possibile questo evento nel cuore di Monopoli. Prossima tappa: Regionali.