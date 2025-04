Dopo 40 anni dalla sua costruzione, senza alcuna manutenzione straordinaria nel corso del tempo, la palestra della scuola primaria “A. Inchingolo” dell’I.C. “Mariano – Fermi” (zona madonna di Pompei) è stata riconsegnata questa mattina alla comunità scolastica riqualificata e rinnovata. «Dopo la riqualificazione della palestra dell’istituto “E. Fermi”, quella della “Vittorio Emanuele III” – ricorda l’Assessore al Quotidiano Mario Loconte – abbiamo lavorato alacremente per un’altra palestra che necessitava di manutenzione. Continuiamo a perseguire obiettivi concreti ed ora andiamo avanti perché nuovi luoghi scolastici possano essere rigenerati».

L’Assessora alla Bellezza Daniela Di Bari ha ricordato ai ragazzi quanto sia «importante lavorare in sinergia e in squadra per ottenere un risultato, e la consegna di questo nuovo spazio bello, rigenerato e riqualificato vi impegna ad avere cura dei vostri spazi ma anche a saper lavorare tutti insieme per un obiettivo. Lo sport è fondamentale nella vostra crescita ed è per questo che ci impegniamo al vostro fianco». «Anche questa è fatta! Siamo giunti a risanare un’altra palestra assolutamente invivibile per i nostri alunni – dichiara il Sindaco Giovanna Bruno – Tutto sotto l’egida dell’assessore al Quotidiano Mario Loconte, con il settore patrimonio e l’ausilio della nostra Multiservice. Lo sport e l’educazione allo sport, richiedono spazi adeguati, anche cromaticamente stimolanti per far crescere al meglio i nostri ragazzi, alimentando la cultura del bello. Spazi che devono essere sempre più aperti al quartiere e alla Città. Grazie alla nostra municipalizzata per quest’altro intervento e al Settore Patrimonio e Manutenzioni per questo risultato».

Tutta la comunità scolastica era presente questa mattina alla piccola cerimonia animata gioiosamente da tutti gli alunni, dalle insegnanti, dai genitori. Dal Dirigente Roberto Crescini un ringraziamento all’Amministrazione per l’attenzione manifestata nella cura e nella rigenerazione degli spazi destinati ai bambini, luoghi importanti di aggregazione anche in orari extracurricolari. A benedire i nuovi ambienti il parroco del quartiere don Michele Cognetti.