«I soldi ora ci sono, si tratta di due milioni di euro per la pulizia e la bonifica di campagne ridotte a discariche a cielo aperto a causa di incivili che abbandonano i rifiuti nelle periferie e negli agri delle città invece di differenziarli e conferirli correttamente in base alle regole di ciascun comune. Le pubbliche amministrazioni della provincia di Barletta, Andria, Trani provvedano subito ad attingere a tali finanziamenti per occuparsi della pulizia dei campi e arginare questo grave fenomeno che caratterizza purtroppo anche questo territorio». L’appello lo lancia il segretario generale della Flai Cgil Bat, Gaetano Riglietti, all’indomani delle decisioni prese dalla Regione Puglia in materia ambientale con l’istituzione di un fondo per la pulizia delle campagne.

«È assolutamente importante non trascurare questa opportunità vista la situazione in cui versano le nostre campagne dove in ogni luogo si trovano rifiuti abbandonati anche perché ricordiamo che questi sono i luoghi di lavoro di tanti operai agricoli della provincia, dunque così facendo i Comuni non solo si occuperanno dell’ambiente naturale ma anche di garantire un ambiente lavorativo favorevole alla salute e idoneo in materia di sicurezza», conclude Riglietti.