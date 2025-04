Ricorre oggi il 173° anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Promossa dalla Questura della Bat, la cerimonia questa mattina è stata celebrata nel Teatro Garibaldi a Bisceglie.

Presente anche l’avv. Giovanna Bruno, Sindaco della Città che ospita la Questura, che non ha mancato di lanciare il suo messaggio di ringraziamento alla Polizia di Stato per l’impegno quotidianamente profuso.

«Anche in questo ennesimo anniversario, il 173esimo, sento vivamente di ringraziare la Polizia di Stato per il costante e prezioso lavoro svolto sul territorio. Al di là dei numeri di operazioni effettuate e dei risultati tangibili, resta la professionalità e l’alto senso del dovere di donne e uomini che con orgoglio e onore scelgono di indossare una divisa che ha il sapore del coraggio e della abnegazione. Donne e uomini che incarnano quotidianamente il rigore e l’umanità nell’agire, per essere testimoni credibili di rettitudine, un pezzo di Stato in sinergia con gli altri, presidio costante di legalità. Buon lavoro!».