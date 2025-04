Un viaggio immersivo nella ricchezza geologica e culturale dei Geoparchi italiani UNESCO, per valorizzare i tesori custoditi in queste particolari aree geografiche, contraddistinte da siti e paesaggi significativi per rarità, interesse scientifico, richiamo estetico e valore educativo. A un anno dalla prima edizione, torna a Gravina in Puglia “Biodiversa – L’Italia dei Parchi si racconta”, la rassegna nazionale promossa dal Parco Nazionale dell’Alta Murgia. Dal 9 all’11 maggio, l’area fiere ospiterà l’evento dedicato quest’anno interamente alla geodiversità, con un focus sui Geoparchi italiani come custodi di un patrimonio naturale e culturale inestimabile.

“Il Viaggio nei Geoparchi” è il titolo della seconda edizione di Biodiversa. Per la prima volta in Italia, questi territori si riuniranno in un summit nazionale, offrendo un’opportunità unica per esplorarne la varietà e la ricchezza. Un viaggio simbolico e concreto che celebra il riconoscimento di MurGEopark come Geoparco Mondiale UNESCO e si apre al confronto con gli altri Geoparchi italiani. Tre giorni di eventi con il coinvolgimento di istituzioni e realtà locali, per raccontare l’Italia dei Geoparchi come un sistema vivo che integra tutela della biodiversità, valorizzazione del patrimonio geologico e sviluppo sostenibile delle comunità.

Il cuore di Biodiversa sarà un’ampia area espositiva animata da incontri istituzionali, momenti di confronto con l’UNESCO e dibattiti con esperti per approfondire le strategie di tutela e valorizzazione del patrimonio naturale, geologico e culturale dei Geoparchi italiani UNESCO. Mostre, attività laboratoriali, degustazioni, spettacoli e visite guidate puntano a un’esperienza immersiva, per toccare con mano l’importanza delle risorse naturali e il legame tra geologia, ambiente e cultura. Tre giorni per riflettere su come il patrimonio geologico sia non solo una testimonianza del passato, ma anche una risorsa fondamentale per il futuro, da conoscere e valorizzare. L’occasione, inoltre, per celebrare il decimo anniversario dell’International Geoscience and Geoparks Programme dell’UNESCO, un appuntamento di rilevanza scientifica e istituzionale.

«La seconda edizione punta a far conoscere il valore dei Geoparchi non solo come custodi della biodiversità e della geodiversità, ma come spazi vivi di innovazione e partecipazione delle comunità locali – dichiara Francesco Tarantini, commissario straordinario dell’Ente Parco –. L’evento è il frutto di una sinergia tra enti, istituzioni e associazioni promossa dall’Ente Parco, che ha messo insieme numerosi soggetti per valorizzare la geodiversità come elemento centrale nella comprensione della storia del nostro pianeta e nella costruzione di una nuova consapevolezza ambientale. Insieme agli altri Geoparchi italiani festeggeremo – conclude Tarantini – l’ingresso di MurGEopark in questa prestigiosa rete globale».

Biodiversa è organizzata dall’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia in collaborazione con il Comitato Nazionale dei Geoparchi Italiani UNESCO, Federparchi, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ISPRA, Regione Puglia e Comune di Gravina in Puglia. È un evento rivolto a tutte le età: famiglie, scuole, viaggiatori, appassionati di natura e geologia, operatori del settore ambientale e chiunque voglia scoprire nuovi orizzonti nei territori italiani protetti.

Il programma dettagliato sarà disponibile a breve. Per informazioni è possibile inviare una mail a [email protected].