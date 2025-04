L’amore per l’ambiente coniugato a quello per la moda, con l’obiettivo di sensibilizzare la collettività sull’importanza di un futuro più pulito, consapevole e sostenibile. Ha avuto origine da queste virtuose coordinate il clean up collettivo tenutosi domenica mattina ad Andria presso l’area verde di via Paganini, adiacente l’istituto scolastico superiore “Colasanto”. Promossa da SUM Atelier di Domenico Moschetta e Lab106 in collaborazione col circolo cittadino di Legambiente, che ha fornito guanti e sacchi per la raccolta, l’iniziativa ha coinvolto volontari, cittadini, studenti dello stesso “Colasanto” e attivisti, intenti a ripulire una delle tante zone di Andria disseminata, purtroppo, di rifiuti.

All’interno dell’evento “CleanUp – DressUp” anche uno shooting di moda dal vivo, con la presenza di alcune modelle che hanno indossato abiti vintage, ricercati nell’archivio di Lab106 e reinterpretati proprio dall’estro creativo di Domenico Moschetta: un modo significativo per porre l’accento sull’inquinamento causato dall’industria della moda.

Le interviste agli organizzatori Domenico Moschetta (SUM), Rosalba Leonetti (Lab106) e Giorgio Cicco (Legambiente Andria).