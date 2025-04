Martedì 8 aprile, alle ore 16, presso l’unità operativa di Pediatria del Bonomo di Andria, la professoressa Lonia Lotito, autrice della fiaba musicale “Melody e la magia delle porte colorate”, presenterà la fiaba ai bimbi ricoverati in reparto donando un momento di gioia e spensieratezza con la lettura e la musica. La fiaba “Melody e la magia delle porte colorate” è una storia che ruota attorno al viaggio di crescita e scoperta della protagonista, Melody, una bambina che si ritrova a esplorare un mondo incantato.

Attraverso queste esperienze, Melody non solo esplora un universo magico, ma intraprende anche un percorso interiore che la porta a comprendere meglio se stessa e il mondo che la circonda. La dolcezza e la curiosità di Melody coinvolgono il lettore, trasformandolo in un compagno di viaggio che condivide con lei la meraviglia di queste scoperte. La fiaba si distingue per il suo tono poetico e per l’uso dei colori come metafore dei valori essenziali della vita.

Sarà presente il personale medico ed infermieristico dell’unità operativa di Pediatria-Neonatologia, diretta dal dott. Domenico Paternostro.