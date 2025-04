Passare del tempo all’aria aperta giova alla salute e all’umore, per grandi e piccini. Ma fare didattica all’aperto è un modo per ricostruire la connessione tra bambini e natura anche per il tempo che trascorrono a scuola.Le ‘aule natura’ sono spazi a cielo aperto in cui fare lezione, laboratori e progetti in un contesto ricco di biodiversità. Tante sono le attività che si possono attivare all’aperto: dall’orto didattico ad una grande varietà di proposte didattiche (esperienze di tipo percettivo-sensoriale o basate su attività socio-motorie ed esplorative). Da qui l’esigenza ultradecennale di riqualificazione esterna del plesso Rodari, facente parte dell’I.C. ‘Don Bosco-Manzoni’, sorta sulla base della constatazione che tale edificio, pur avendo uno spazio esterno relativamente esteso, era circondato da un’invivibile distesa di asfalto e cemento.

Era da oltre quindici anni che la comunità scolastica chiedeva un intervento di questo tipo. L’idea è sempre stata quella di inserire alcuni alberi e un’area giochi esterna. La proposta prevedeva di ricavare gli spazi per l’impianto degli alberi con un intervento di depavimentazione (depaving), secondo i più attuali concetti di sostenibilità. Le richieste sono state avanzate puntualmente a tutte le amministrazioni che si sono susseguite in questo lasso temporale. Ad ogni ‘Festa dell’Albero’, appuntamento annuale fisso del nostro Istituto, si coglieva l’occasione per sollecitare i vari rappresentanti istituzionali, sempre presenti, a realizzare interventi che potessero permettere l’utilizzo dell’ampio spazio esterno ai numerosi alunni frequentanti le nove sezioni della scuola dell’Infanzia e le classi prime e seconde della scuola Primaria presenti in quell’edificio scolastico. Immancabili e puntuali giungevano le ‘promesse’. (Assessori e rappresentanti istituzionali che si sono succeduti negli anni potranno sicuramente confermare). Purtroppo, però, alle promesse non sono mai seguite le azioni.

Negli ultimi due anni, con il nuovo D.S. prof. F. DELZIO, abbiamo con ancor maggior insistenza e caparbietà chiesto interventi di riqualificazione esterna del plesso RODARI. Durante la Festa dell’albero dello scorso novembre, abbiamo chiaramente detto ai rappresentanti istituzionali dell’attuale amministrazione, intervenuti all’evento, che non volevamo anche da loro semplici promesse ma che saremmo stati lieti di poter organizzare una grande festa nel giardino riqualificato. Insomma, abbiamo chiesto FATTI e non più PAROLE.

Ebbene, con estrema gioia siamo ad annunciare che ‘work in progress’ nel plesso Rodari dell’I.C. ‘Don Bosco-Manzoni’ per… aule a cielo aperto. L’amministrazione comunale è intervenuta con la società Andria Multiservice e i lavori di riqualificazione esterna sono ad un ottimo stato. Nelle ultime settimane, nel cortile del plesso Rodari, è stato attivato un progetto di valorizzazione dello spazio che circonda l’edificio per trasformare il cortile scolastico in classi a cielo aperto che permettano di promuovere esperienze pedagogiche nuove con un approccio attivo e coinvolgente.

Un’ampia area verde è già stata realizzata all’ingresso di via Murge, mentre un’altra più piccola è stata creata nell’angolo nord del cortile (in cui è stato riposto terreno nudo per consentire alla scuola di creare un mini-orto), inoltre, sempre all’ingresso, sono state create due piazzole ex novo. Nella parte retrostante l’edificio, sono state invece realizzate sette piazzole e, sempre in quest’area, è previsto il posizionamento di giochi per bambini e di una palestrina. Si è anche provveduto a delimitare, dissodare e, quindi, a proteggere, la striscia di terreno nudo che delimita la recinzione a sud della scuola.

Ovviamente tutti i lavori, ancora in corso, sono accompagnati da grande fermento ed entusiasmo da parte dell’intera comunità scolastica. Gli alunni delle classi prime hanno già svolto un’attività di piccola piantumazione nell’angolo destinato all’orto botanico e hanno partecipato alla individuazione dell’area ludica e dei relativi giochi da posizionarvi. Grandi preparativi sono in corso per la grande festa che si terrà il 19 Maggio p.v. per ‘inaugurare’ il giardino della scuola che non sarà solo un luogo dove passare qualche minuto di svago, ma diventerà sempre più protagonista di una didattica outdoor vera e propria.