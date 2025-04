Riceviamo e pubblichiamo la nota diffusa congiuntamente dai segretari cittadini di Sinistra Italiana di Bisceglie, Giovanni Papagni, di Trani, Vincenzo Topputo, e di Andria, Rino Zagaria.

“Il 23 febbraio, il circolo di Bisceglie di Sinistra Italiana, denunciava lo stato di pericolosità e degrado della S.P. 13 Bisceglie Andria e l’indifferenza politica e gestionale che ha tristemente decretato il primato della strada più pericolosa della provincia BAT. Oggi, purtroppo, al triste bilancio di incidenti, morti e feriti, si è aggiunta la notizia di una tragedia annunciata che non può fare sconti a nessuno e per la quale occorrerà accertare quali siano stati gli impedimenti e se vi siano state inerzie e negligenze, fattispecie, ovviamente che competono alle autorità competenti ma che sono, oggi più che mai, il pane che alimenta la nostra tavola, quella di una società civile eccessivamente esposta alle incapacità e alle leggerezze nella gestione della cosa pubblica. Avevamo evidenziato la pericolosità in prossimità delle intersezioni poste in corrispondenza dei punti di accesso all’Autostrada A4, S.S. 98 e della S.S.16; parlato del bisogno di installare gli autovelox, di ampliare la carreggiata, di riformulare il manto stradale e la segnaletica orizzontale e verticale, di illuminarla per l’intero, di correggere il piano altimetrico ed altro ancora.

Nel merito, ci saremmo aspettati una presa di posizione politica, tanto della maggioranza quanto dell’opposizione al Consiglio Provinciale, soprattutto che facesse chiarezza delle motivazioni gestionali che hanno bypassato la programmazione e realizzazione degli interventi necessari, nonostante ci fossero i finanziamenti. Non abbiamo più tempo e non vogliamo perderci in una inutile retorica su una vicenda triste e dolorosa, che richiama alla mente, altri disastri simili.

“Sinistra Italiana”, nell’esprimere il cordoglio sentito alle famiglie delle vittime, auspica che la Magistratura faccia piena luce sulle cause dell’accaduto e chiede alla Prefettura una urgente convocazione per l’istituzione di un tavolo che non escluda la presa d’atto e l’adozione di provvedimenti chiari e netti, tra i quali sarà necessario valutare la chiusura della strada S.P. 13 (Bisceglie Andria) per consegnarla all’utenza solo quando sarà posta definitivamente in sicurezza, quindi, le capacità amministrative e gestionali dell’ente provinciale”.