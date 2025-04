L’Istituto Comprensivo “R. Cotugno”, in collaborazione con l’Associazione Human Inclusion, ha ospitato ieri l’evento “Non è bello ciò che bullo, ovvero l’amor che move il sole e l’altre stelle”. L’incontro ha visto la partecipazione degli alunni delle classi quinte della scuola primaria e della classe 1^A della scuola secondaria di I grado, insieme ai rappresentanti dei genitori.

Sono intervenuti il Garante regionale dei diritti dei minori Ludovico Abbaticchio, che ha offerto una visione concreta sui diritti dei minori e sul ruolo della comunità nella loro protezione; Nicola Basile, sociologo e presidente dell’Associazione HINIC APS di Andria, che ha analizzato gli aspetti sociologici del bullismo e le modalità per contrastarlo efficacemente con testimonianze di vita; la consigliera regionale Grazia Di Bari che ha illustrato le iniziative legali e normative in corso, tra cui la promozione della legge contro il bullismo; il Questore Alfredo Fabbrocini, che ha coinvolto i ragazzi nella condivisione delle azioni di prevenzione e gestione dei casi di bullismo; la deputata Mariangela Matera, che ha sottolineato l’importanza della politica nell’affrontare il bullismo a livello legislativo e sociale. Nel corso della giornata è stato proiettato il cortometraggio “I gesti della memoria”, diretto da A. Memeo e si è esibito il coro dell’Istituto “Incantochorus”, con un brano musicale a tema. La dirigente, al termine dell’incontro, ha voluto sottolineare l’importanza dell’impegno quotidiano contro il bullismo. “Oggi – ha detto – non portiamo a casa solo nuove conoscenze, ma tanti spunti di riflessione e l’impegno a essere sempre alleati contro il bullismo, in ogni momento della nostra vita, sia nelle piccole che nelle grandi azioni quotidiane. Esprimiamo la nostra più sincera gratitudine a tutti i relatori per averci trasmesso un messaggio forte e chiaro, proiettato verso la costruzione di un futuro più inclusivo, rispettoso e libero da ogni forma di violenza psicologica e fisica.”

“Abbiamo vissuto un incontro particolarmente toccante – dichiara Grazia Di Bari – Francesco, un bambino di quinta, ha trovato il coraggio di condividere la sua esperienza di vittima di bullismo e ci ha emozionato con le sue parole. Ci ha raccontato come, grazie all’aiuto delle persone a lui vicine, sia riuscito a ‘sconfiggere il bullo’ trasformandolo in un amico. Una storia che ci sprona a continuare a seminare gentilezza e fiducia, perché il cambiamento parte sempre da piccoli gesti di coraggio”.