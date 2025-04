L’Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma (AIL) – Sezione BAT invita tutti a partecipare alla grande iniziativa solidale “Un Uovo per la Vita”, che si svolgerà nei giorni 5, 6 e 13 aprile 2025.

Acquistando le tradizionali Uova di Pasqua AIL, sarà possibile sostenere la ricerca scientifica e offrire un futuro di speranza ai pazienti affetti da tumori del sangue.

I volontari saranno presenti in diverse postazioni nelle città di Andria, Barletta, Trani e Bisceglie, dove sarà possibile acquistare le uova e contribuire alla raccolta fondi per la ricerca.

Di seguito le postazioni principali:

5 APRILE 2025 (ore 17-21)

📍 Andria – Viale Crispi (angolo Corso Cavour)

📍 Barletta – Corso Vittorio Emanuele (Statua Eraclio)

📍 Trani – Via Mario Pagano (angolo Via San Giorgio)

📍 Bisceglie – Piazza San Francesco

6 APRILE 2025 (ore 9-13 e 17-21)

📍 Andria – Viale Crispi (angolo Corso Cavour)

📍 Barletta – Via Regina Margherita (Chiesa Immacolata)

📍 Bisceglie – Piazza San Francesco

📍 Trani – Via Mario Pagano (angolo Via San Giorgio)

13 APRILE 2025 (ore 9-13 e 17-21)

📍 Andria – Viale Crispi (angolo Corso Cavour)

📍 Barletta – Via Regina Margherita (Chiesa Immacolata)

📍 Trani – Via Mario Pagano (angolo Via San Giorgio)

Chi non potrà recarsi in piazza potrà ricevere le Uova AIL direttamente a casa. Per informazioni e ordini è possibile contattare il numero 376 017 1569 o scrivere a [email protected].

«Sostieni la ricerca, regala un Uovo di Pasqua AIL e dona speranza a chi lotta contro un tumore del sangue!».