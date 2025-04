Il D.S. Francesco Delzio e l’intera comunità scolastica anche quest’anno hanno voluto organizzare eventi finalizzati ad accrescere la sensibilità e la conoscenza sulla tematica dell’autismo, anche avvalendosi della collaborazione delle associazioni delle persone con autismo e dei loro familiari, o delle associazioni scientifiche di settore. Per questa occasione, tutti docenti e gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado hanno realizzato delle rose blu con materiale povero finalizzato alla raccolta fondi per l’Associazione “Asteroide B612”: un’associazione no profit, nata ad Andria il 28 Dicembre 2020 con lo scopo di creare una rete a supporto delle famiglie con autismo.

Favorisce e sostiene progetti di inclusione sociale grazie a raccolte fondi, attraverso la collaborazione con “I Bambini delle Fate” e i tanti sostenitori, garantisce la continuità alle attività di inclusione dei bambini con autismo e altre disabilità. Promuove qualsiasi iniziativa finalizzata ad aiutare a tuttotondo sia i bambini affetti da autismo che le loro famiglie. Il contributo raccolto pari a € 1335 sarà utilizzato dall’Associazione per organizzare eventi e attività educative rivolte a bambini e ragazzi con spettro autistico. La scuola dell’infanzia “Padre Pio” con il racconto “Un pesciolino di nome Guizzino” ha organizzato un momento di riflessione, e un laboratorio creativo realizzando un murales inerente alla storia, partecipando alla raccolta volontaria di un contributo per l’Associazione.

Ciascuna classe della scuola primaria nei plessi “Don Bosco” e “Rodari” ha dedicato dei momenti di riflessione al tema. Il gruppo di progetto “Creattivamente” ha realizzato cartelloni e frasi relative al tema dell’Autismo. La scuola secondaria di I grado “Manzoni” ha organizzato nell’auditorium “Paola Chicco” una manifestazione in cui docenti e i ragazzi hanno progettato diverse attività per promuovere la comprensione, l’inclusione e la valorizzazione delle diversità attraverso una rappresentazione teatrale e ritmica, canti e una coreografia. Si ringraziano le famiglie e il personale scolastico per la costante presenza e calorosa partecipazione.