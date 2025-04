Tra le proposte in campo c’è anche quella di ragionare su lotti funzionali al servizio del nascente ospedale di Andria in contrada Macchie di Rose. Parliamo della Bretella Sud della Tangenziale della città federiciana che dopo l’incontro di ieri in videoconferenza con il Ministro per il Sud Tommaso Foti ha inevitabilmente riacceso il dibattito politico mai sopito in questi anni in cui però c’è stato uno scontro istituzionale molto forte in particolare tra provincia e comune di Andria. Dall’incontro è emersa chiara comunque la richiesta di tutte le parti in causa di non perdere questi fondi, circa 27 milioni di euro, che potrebbero essere ossigeno per un territorio in cui le strade sicuramente hanno una difficilissima manutenzione.

L’on. Matera poi rispedisce al mittente eventuali accuse di immobilismo o disinteresse per il territorio.

