E’ stato nominato nella giornata di ieri il nuovo Presidente della Federazione degli Architetti di Puglia, organo che racchiude i diversi ordini professionali provinciali. Nel prossimo biennio a presiedere la Federazione sarà il Presidente dell’Ordine degli Architetti BAT, arch. Andrea Roselli che subentra al collega arch. Maurizio Marinazzo Presidente dell’Ordine degli Architetti di Brindisi. Suo vice sarà il riconfermato arch. Paolo Bruni Presidente dell’Ordine degli Architetti di Taranto.

“Profonda gratitudine per il prestigioso incarico ricevuto – ha detto a margine dell’incontro l’arch. Andrea Roselli – È un onore e un privilegio servire come presidente, la Federazione Architetti Puglia. Ringrazio ciascuno di voi per la dedizione, le idee e la passione. Insieme affronteremo sfide per migliorare temi legati alla professione di architetto, come pianificazione, sostenibilità, rigenerazione urbana. Ogni incontro, ogni progetto e ogni discussione arricchiranno la mia esperienza e contribuiranno a rendere il nostro gruppo ancora più forte e coeso. Un ringraziamento speciale va ai Presidenti e a tutti i consiglieri in scadenza di mandato. Sono fiducioso – ha concluso l’arch. Roselli – che il futuro riserverà grandi opportunità, come per esempio far rientrare nella Federazione gli Ordini di Bari e Foggia per unire così tutti gli architetti di Puglia ed essere sempre più forti sui tavoli tematici che ci riguarderanno”.