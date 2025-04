Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma dei Giovani Democratici BAT a margine dei recenti fatti di cronaca che hanno scosso l’Italia, gli omicidi di Ilaria Sula e Sara Campanella:

«Due nomi, due volti, due storie interrotte con ferocia: Ilaria Sula e Sara Campanella, entrambe di soli 22 anni, sono state uccise a pochi giorni di distanza, in due città diverse, ma vittime dello stesso orrore: la violenza maschile contro le donne.

Ilaria, trovata senza vita in una valigia a Roma. Sara, accoltellata in strada a Messina. L’Italia piange due giovani donne, ma non basta piangere.

Come Giovani Democratici della provincia BAT, esprimiamo dolore profondo e indignazione. Non possiamo più assistere in silenzio a una scia di sangue che sembra non avere fine.

I femminicidi non sono mai delitti “passionali”, non sono casi isolati. Sono il prodotto di una cultura patriarcale che continua a legittimare il controllo, il possesso, la violenza.

Serve una reazione collettiva, politica e culturale.

Chiediamo:

• educazione affettiva e sessuale nelle scuole,

• sostegno concreto ai centri antiviolenza,

• interventi di prevenzione e ascolto nei territori,

• regole certe contro la recidiva degli uomini violenti.

Ma soprattutto chiediamo di non abbassare la voce, mai. Per Ilaria, per Sara, e per tutte le donne che ogni giorno vivono nella paura. Noi, come Giovani Democratici, ci impegniamo a essere parte attiva di questa battaglia. Perché non ci siano mai più nomi da aggiungere alla lista. Perché ogni donna possa essere libera, viva, padrona della propria vita».