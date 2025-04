Un sogno nel cassetto da diverso tempo: dopo tre anni dall’ultimo titolo Nicola Lomuscio è campione italiano under 23 nella 20 chilometri di marcia. Un risultato fondamentale per la carriera dell’andriese, classe 2003, tesserato con L’A.V.I.S Barletta che nella giornata di ieri ha raggiunto il bronzo assoluto sul lungomare di Sant’Alessio Siculo.

L’atleta andriese ha raggiunto il traguardo con un crono di 1.22.38 migliorando di due minuti la sua prestazione personale, un risultato che Lomuscio dedica alla sua famiglia, al suo allenatore e alla nuova società. «Alla mia famiglia e al nostro costante sacrificio per tutto quello che comporta svolgere questa attività lontano da casa» – ha sottolineato Lomuscio in un post. «A Diego e a tutto quello che c’è attorno l’allenarsi qui a Napoli, per avermi fatto letteralmente rinascere. Alla mia nuova società, che mi sta permettendo di essere ad ogni gara nelle migliori condizioni possibili».