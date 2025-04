Ludopatia e droghe, due forme di dipendenza che rappresentano una minaccia per le giovani generazioni. Se n’è discusso, questa mattina, ad Andria, nel corso di un incontro organizzato presso l’Istituto Tecnico Tecnologico “Onofrio Jannuzzi”. Ospite il colonnello Massimiliano Galasso, comandate provinciale dei Carabinieri della BAT, che ha parlato agli studenti di questi due fenomeni: il gioco d’azzardo, sempre più diffuso tra i ragazzi, anche per via della facilità di accesso alle numerose piattaforme online, e poi il consumo di stupefacenti, altrettanto dilagante tra i giovanissimi, ma su cui rischi c’è ancora poca e cattiva informazione.

L’incontro con il colonello Galasso conclude un trittico di appuntamenti dedicati alla legalità organizzati dall’istituto “Jannuzzi”, che ha già ospitato il maresciallo Luisa Vernice, del Comando provinciale dei Carabinieri della BAT, ed il capitano Pierpaolo Apollo, della Compagnia dei Carabinieri di Andria.

