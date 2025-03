L’AIL BAT rinnova il suo impegno nel sostenere la ricerca e la formazione in ambito ematologico, con l’obiettivo di offrire nuove prospettive di cura e assistenza ai pazienti affetti da malattie del sangue. Giunge alla quinta edizione il premio assegnato dall’Associazione Italiana contro Leucemie Linfoma e Mieloma a chi si è distinto nella ricerca, riconoscimento andato lo scorso mese al dottor Gabriele Inchingolo, e alla migliore tesi di specializzazione in ematologia, attribuita quest’anno alla dott.ssa Olga Battisti, premiata nel corso di una cerimonia ospitata al Cristal Palace di Andria. Dell’importanza di sostenere la ricerca hanno discusso il prof. Pellegrino Musto, direttore della Scuola di Specializzazione in Ematologia dell’Università di Bari e il dott. Giuseppe Tarantini, direttore dell’Unità Operativa di Ematologia dell’ospedale “Dimiccoli” di Barletta. L’Ail Bat promuove una nuova raccolta fondi attraverso la vendita di uova di Pasqua nelle postazioni organizzate i prossimi 5-6 e 13 aprile nelle città di Barletta, Andria, Trani e Bisceglie. Fondi che in passato sono stati utilizzati per garantire interventi di assistenza ai malati ematologici e per acquistare dotazioni ed apparecchiature medicali per il reparto di Ematologia dell’ospedale “Dimiccoli”.

Premiata la test della dott.ssa Battisti dedicata ad un tema rilevante come la refrattarietà dei farmaci nei pazienti affetti da mieloma multiplo.

Il servizio.