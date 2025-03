Prosegue il percorso di informazione presso il Centro Dopo Di Noi in villa comunale. Dopo un incontro dedicato al tema delle truffe agli anziani, in collaborazione con la Polizia Locale, e quello successivo alla raccolta differenziata in collaborazione con l’Assessorato all’Ambiente e la GIAL Plast che si occupa in città del servizio rifiuti, domani 26 marzo sarà la volta della “Alfabetizzazione digitale”. Tre gli incontri previsti su questi temi: Sportello Telematico Digitale domani, SPID e PEC il 2 aprile, Navigazione sicura e truffe informatiche il 9 aprile. Tutti gli incontri avranno inizio alle ore ore 9:30.

«Questa iniziativa presso il Dopo di Noi – spiega l’Assessora al Futuro, Viviana Di Leo – è in collaborazione con i punti di facilitazione digitale e rientra nella progettazione. Tali punti, infatti, oltre a servire per determinate attività di sportello possono anche organizzare e promuovere iniziative sul territorio proprio per fare alfabetizzazione digitale ai cittadini. Partiamo con la terza età, perché si tratta in linea di massima di utenti che hanno meno dimestichezza con i dispositivi tecnologici».

Tutti gli incontri organizzati presso il Centro Dopo di Noi vedono la collaborazione attiva dell’azienda Multiservice. Di seguito i dettagli relativi a i tre incontri in programmazione.

1° Appuntamento 26 marzo – ore 9,30 “Sportello Telematico Digitale”

Obiettivo : Comprendere cosa sono e come si usano i servizi digitali della Pubblica Amministrazione.

Contenuti chiave : Come accedere a servizi comunali/regionali online (es. pagamento bollette, prenotazioni sanitarie, certificati). Buone pratiche per cercare informazioni sui siti ufficiali e compilare moduli online.

2° Appuntamento 2 aprile – ore 9,30 “SPID e PEC”

Obiettivo : Creare e usare SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e comprendere l’importanza della PEC (Posta Elettronica Certificata).

Contenuti chiave : Cosa serve per attivare SPID (documenti, procedura di riconoscimento). Esempio pratico di login con SPID su siti della Pubblica Amministrazione. Differenza tra e-mail tradizionale e PEC; situazioni in cui la PEC è obbligatoria o consigliata. PEC gratuite del comune di Andria – Come attivarle

3° Appuntamento 9 aprile – ore 9,30 “Navigazione Sicura e Truffe Informatiche”