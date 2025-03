“L’approvazione all’unanimità in Commissione della proposta con cui si va a modificare la legge elettorale pugliese con l’introduzione della doppia preferenza di genere e dell’inammissibilità delle liste che non rispettino le percentuali previste del 60 – 40 nella presenza dei due generi, rappresenta un primo passo importante per arrivare ad approvare in aula una legge attesa da anni. Ho sottoscritto la proposta assieme alle altre colleghe del M5S perché la riteniamo una battaglia di civiltà, tanto da aver presentato una proposta di legge già nella scorsa legislatura”. Lo dichiara la consigliera del M5S Grazia Di Bari a margine della seduta della VII Commissione in cui è stata votata la proposta di legge di modifica alla legge elettorale regionale n. 2/2005 “Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del presidente della Giunta” a prima firma della consigliera Parchitelli e da lei sottoscritta.

“Cinque anni fa – continua Di Bari – il Governo si era sostituito alla Regione per quello che riguardava la doppia preferenza e non potevamo permettere che accadesse ancora. Le liste devono rispettare le percentuali previste nella presenza dei due generi. Se non accade questo si prendono solo in giro gli elettori vanificando lo spirito della doppia preferenza. Nel M5S è sempre stato così e sono orgogliosa di questo. Bisogna dare alle donne le stesse possibilità che vengono date agli uomini. Ho chiesto di raccogliere le 5 firme per portare il testo già nella prossima seduta del consiglio, dove spero ci sia l’unanimità come in commissione e non ci siano tentativi di infilare nel provvedimento emendamenti di modifica alla legge elettorale che niente hanno a che fare con la doppia preferenza. Approvare la legge vuol dire dare un segnale di un maggiore rispetto per le donne che decidono di intraprendere la carriera politica”.